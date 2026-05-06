Военные РФ заявили о перехвате переговоров колумбийских наёмников

Российские подразделения радиоэлектронной разведки перехватывают переговоры, в которых колумбийские наёмники раскрывают свои позиции и маршруты. О ситуации РИА «Новости» рассказал заместитель командира роты радиоэлектронной разведки 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным Топаз.

«Наша аппаратура позволяет прослушивать противника и в мобильной сети, и в сети радиосвязи. Наверное, не догадывались, что мы их прослушивали. В разговорах своих они указывали данные количественные, где у них что располагается: какие-то склады, какие-то транспортные средства, какие-то пути и маршруты движения», — сказал он.

Он уточнил, что после перевода разговоров военные пришли к выводу, что речь идёт о колумбийских наёмниках, действующих отдельным подразделением. Представитель подразделения заявил, что, по их оценке, такие группы действуют за денежное вознаграждение и демонстрируют низкий уровень боевой подготовки.

Ранее стало известно об участии значительного числа граждан страны в боевых действиях на территории Украины. Около 7 тысяч колумбийцев были вовлечены в конфликт после прохождения военной подготовки и отправки за рубеж.