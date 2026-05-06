В Одессе полиция вызвала на ДТП военкомов, которые скрутили водителя — видео

Правоохранители Одессы, прибыв на место столкновения скутера с легковым автомобилем, не стали фиксировать аварию, а пригласили для разбирательства представителей территориального центра комплектования (украинского аналога нашего военкомата). О таком развитии событий рассказало местное издание «Страна».

Полиция в Одессе вызвала на ДТП сотрудников ТЦК. Видео © Telegram / Одесса Инфо

В издании уточнили, что явившиеся по вызову сотрудники ТЦК скрутили водителя двухколёсного транспорта и прижали его лицом к асфальту.

Местное сми также утверждает, что позже несколько человек в масках принудительно заталкали схваченного мужчину в салон микроавтобуса. Они также указали, что сотрудники ТЦК применили против водителя слезоточивый газ из баллончиков.