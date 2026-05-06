В Одессе полиция вызвала на ДТП военкомов, которые скрутили водителя — видео
Обложка © ChatGPT
Правоохранители Одессы, прибыв на место столкновения скутера с легковым автомобилем, не стали фиксировать аварию, а пригласили для разбирательства представителей территориального центра комплектования (украинского аналога нашего военкомата). О таком развитии событий рассказало местное издание «Страна».
Полиция в Одессе вызвала на ДТП сотрудников ТЦК. Видео © Telegram / Одесса Инфо
В издании уточнили, что явившиеся по вызову сотрудники ТЦК скрутили водителя двухколёсного транспорта и прижали его лицом к асфальту.
Местное сми также утверждает, что позже несколько человек в масках принудительно заталкали схваченного мужчину в салон микроавтобуса. Они также указали, что сотрудники ТЦК применили против водителя слезоточивый газ из баллончиков.
Ранее глава антикоррупционного совета при украинском Минобороны Юрий Гудименко заявил, что сотрудники военкоматов намерены усилить рейды и активнее проверять мужчин в тренажёрных залах. Он отметил, что такая задача поставлена и работа уже ведётся.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.