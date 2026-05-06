Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

6 мая, 08:16

Лебедев призвал не спорить о политике с друзьями и родственниками

Обложка © Telegram / Артемий Лебедев

Блогер Артемий Лебедев посоветовал не вступать в политические споры с близкими, комментируя обращение зрителя о разногласиях с друзьями. Совет он дал в видео, опубликованном во «ВКонтакте». К нему обратился зритель, который рассказал, что отказался от прозападных взглядов и пытается переубедить друзей с противоположной позицией.

«Никогда не нужно спорить на политические темы с друзьями и родственниками, особенно если они упоротые и не согласны с твоей точкой зрения», — сказал он.

Он подчеркнул, что вместо попыток доказать свою точку зрения лучше избегать конфликтных тем и находить нейтральные поводы для общения. По мнению блогера, ключевой вывод в подобных ситуациях — не стремиться кого-то переубеждать. Со временем, как он считает, люди сами могут пересмотреть свои взгляды.

Ранее Лебедев прокомментировал обращение подписчика, обеспокоенного разговорами о возможном начале третьей мировой войны. В ответ Лебедев заявил, что подобные дискуссии не имеют практического влияния на повседневность человека и не меняют его текущие обстоятельства.

Милена Скрипальщикова
