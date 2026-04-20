Артемия Лебедева «отменяют» в Сети за доведение Олеси Иванченко до слёз, слово вставил Прохор Шаляпин

Певец Прохор Шаляпин прокомментировал скандал вокруг дизайнера Артемия Лебедева, которого хотят отменить за грубость и доведение до слёз ведущей шоу «Натальная карта» Олеси Иванченко. По словам музыканта, серьёзного конфликта он не увидел, однако бизнесмен вёл себя некорректно.

«Артемий Лебедев — интеллектуал, у него свой почерк, своё амплуа, но, мне кажется, всё-таки по отношению к Олесе с его стороны была грубость. Она моложе, она искренняя, ранимая девочка, а самое главное, совершенно не злая. А в Артемии я увидел немножко яда», — отметил собеседник 360.ru.

Он также предположил, что Иванченко могла быть перегружена работой. Исполнитель подчеркнул, что Лебедев, известный своей циничностью, выбрал неверную мишень и он полностью на стороне Олеси, но при этом не считает нужным отменять блогера.

«Я не считаю, что за это нужно отменять Артемия. Олесю я очень люблю, её любит вся страна: она подкупает своей искренностью, добротой и какой-то даже чистотой. Таких девушек нужно беречь», — уверен Шаляпин.

Ранее Артемий Лебедев не смог разгадать шутку о советской привычке перематывать аудиокассеты с помощью карандаша. Во время записи шоу «Ошуительное Хоу» он признался, что не понял, почему зумеры могли бы связать эти два предмета с засовыванием в задний проход.