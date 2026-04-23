«Какая разница?»: Лебедев заявил, что даже во время мировых войн люди продолжали жить и создавать семьи

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев в новом выпуске шоу «Ответошная», опубликованном в соцсети «ВКонтакте», дал совет подписчику, обеспокоенному возможным началом третьей мировой войны. По мнению Лебедева, подобные дискуссии не имеют реального влияния на повседневную жизнь человека.

«Какая разница, если кто-то разгоняет идею о том, что мир движется к третьей мировой войне? Он либо движется, либо не движется к ней. Как это влияет на вашу жизнь? Что в ней изменится?» — заявил Лебедев.

Дизайнер подчеркнул, что человечество на протяжении всей истории вело боевые действия, но жизнь на земле никогда не прекращалась. Он напомнил, что даже в годы Первой и Второй мировых войн люди продолжали вести быт, строить семьи и растить детей.

Ранее певец Прохор Шаляпин прокомментировал скандал вокруг дизайнера Артемия Лебедева, которого хотят отменить за грубость и доведение до слёз ведущей шоу «Натальная карта» Олеси Иванченко. По словам музыканта, серьёзного конфликта он не увидел, однако бизнесмен вёл себя некорректно. Он также предположил, что Иванченко могла быть перегружена работой. Исполнитель подчеркнул, что Лебедев, известный своей циничностью, выбрал неверную мишень и он полностью на стороне Олеси, но при этом не считает нужным отменять блогера.