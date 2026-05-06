В центре Петербурга в хостеле обнаружили тела четырёх человек
Обложка © Life.ru
В самом центре Петербурга развернулась жуткая драма. Тела четырёх постояльцев (двух мужчин и двух женщин) нашли в хостеле на Загородном проспекте, передает «Фонтанка».
Инцидент произошёл два дня назад, но известно о нём стало только 6 мая, когда информацию распространил Следственный комитет. Все погибшие лежали в одном номере.
Рядом с бездыханными телами валялись использованные шприцы и неизвестный порошок. Экспертам ещё предстоит изучить его состав. На коже заметны следы от уколов.
В ведомстве подчеркнули: признаков насилия нет. Предварительная версия — смертельная передозировка наркотиками. Жертвам было не больше 40 лет, их личности сейчас устанавливают.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении гибели по неосторожности. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.
Ранее в Москве нашли труп в полном водолазном снаряжении. Рядом расположены Москва-река, парк, пруд и очистные сооружения. По предварительным данным, погибшего обнаружили сотрудники Мосводостока во время проверки инфраструктуры.
Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.