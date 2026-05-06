В центре Петербурга в хостеле обнаружили тела четырёх человек

В самом центре Петербурга развернулась жуткая драма. Тела четырёх постояльцев (двух мужчин и двух женщин) нашли в хостеле на Загородном проспекте, передает «Фонтанка».

Инцидент произошёл два дня назад, но известно о нём стало только 6 мая, когда информацию распространил Следственный комитет. Все погибшие лежали в одном номере.

Рядом с бездыханными телами валялись использованные шприцы и неизвестный порошок. Экспертам ещё предстоит изучить его состав. На коже заметны следы от уколов.

В ведомстве подчеркнули: признаков насилия нет. Предварительная версия — смертельная передозировка наркотиками. Жертвам было не больше 40 лет, их личности сейчас устанавливают.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении гибели по неосторожности. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

