6 мая, 08:14

В центре Петербурга в хостеле обнаружили тела четырёх человек

Обложка © Life.ru

В самом центре Петербурга развернулась жуткая драма. Тела четырёх постояльцев (двух мужчин и двух женщин) нашли в хостеле на Загородном проспекте, передает «Фонтанка».

Инцидент произошёл два дня назад, но известно о нём стало только 6 мая, когда информацию распространил Следственный комитет. Все погибшие лежали в одном номере.

Рядом с бездыханными телами валялись использованные шприцы и неизвестный порошок. Экспертам ещё предстоит изучить его состав. На коже заметны следы от уколов.

В ведомстве подчеркнули: признаков насилия нет. Предварительная версия — смертельная передозировка наркотиками. Жертвам было не больше 40 лет, их личности сейчас устанавливают.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении гибели по неосторожности. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

Ранее в Москве нашли труп в полном водолазном снаряжении. Рядом расположены Москва-река, парк, пруд и очистные сооружения. По предварительным данным, погибшего обнаружили сотрудники Мосводостока во время проверки инфраструктуры.

Дарья Денисова
