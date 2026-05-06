От сериалов к корпоратам: Айнура из «Кухни» зарабатывает на обрядах и свадьбах

Актриса Жаныл Кашымбековна, известная по роли Айнуры в сериале «Кухня», начала зарабатывать на частных мероприятиях и выступлениях в Москве и Подмосковье. Об этом стало известно Mash.

Уборщица из «Кухни» начала выступать на частных мероприятиях и обрядах в Москве.

Артистка, сыгравшая сотрудницу ресторана «Клод Моне», теперь активно выступает на свадьбах, корпоративах и семейных событиях. Её приглашают на переезды, рождения детей и даже перед медицинскими операциями. Отдельное направление работы связано с обрядами, которые она проводит в народных костюмах. Среди них — «алас-алас», который заказчики воспринимают как символ очищения и избавления от негативных эмоций.

Также отмечается, что востребованы выступления на мероприятиях, связанных с обрядом обрезания детей. За стандартный корпоратив с несколькими песнями и элементами шоу артистка получает около 15 тысяч рублей. По данным источника, именно такие заказы сейчас формируют основную часть её дохода.

При этом у неё запланировано лишь несколько кинопроектов на год, а ранее актриса уже сталкивалась с финансовыми трудностями и кредитными долгами. Сейчас она живёт в Подмосковье и совмещает съёмки с частными выступлениями, которые стали для неё основным источником заработка.

Ранее актриса Екатерина Волкова заявила, что конкуренция за роли в кино заметно изменилась из-за роста влияния блогеров в индустрии. По её словам, раньше на кастингах в основном соперничали профессиональные актёры с профильным образованием и опытом работы. Сейчас же всё чаще предпочтение отдают медийным персонам из соцсетей с крупной аудиторией.