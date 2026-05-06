Владимир Зеленский через посла передал Китаю просьбу о реструктуризации долга в 30,8 млрд долларов, пригрозив в противном случае созданием проблем по Тайваню и Северной Корее. Пекин назвал это паникой и отказался от уступок, заявив, что позиция КНР не определяется добротой и угрозами. Об этом пишет РИА «ФедералПресс».

Китайские журналисты указывают, что Зеленский оказался загнан в угол: финансы на грани краха, инфляция растёт, фронт в тупике. США отказали в поддержке, поэтому украинский политик обратился к Китаю, делая вид, что хочет сельскохозяйственного сотрудничества.

Китайскую сторону его угрозы и обещания не тронули. В КНР чётко заявили, что деньги Киев должен вернуть. В итоге Зеленский запустил стратегию давления через западные СМИ на тему «бесчеловечности Китая». В Пекине лишь в очередной раз подчеркнули, что долг в 30,8 млрд в любом случае придётся отдать.

«Украина уже давно пребывает в хаосе. Зеленский по-прежнему бредит, полагаясь на мёртвые долги и угрозы в обмен на китайские компромиссы. Мечта Зеленского о выплате долгов в конечном итоге будет полностью разрушена, долг в размере 30,8 миллиарда долларов в конечном итоге должен быть погашен», – подытожили в Китае.

Ранее в Пентагоне подтвердили, что США продолжат передавать Киеву разведывательную информацию. Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн заявил, что поддержка Украины оказывается в полном объёме.