День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 09:10

«Загнан в угол»: Китай отказал Зеленскому в отсрочке долга — шантаж Тайванем не помог

Sohu: КНР требует от Киева возвращения долга в размере 30,8 млрд долларов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский через посла передал Китаю просьбу о реструктуризации долга в 30,8 млрд долларов, пригрозив в противном случае созданием проблем по Тайваню и Северной Корее. Пекин назвал это паникой и отказался от уступок, заявив, что позиция КНР не определяется добротой и угрозами. Об этом пишет РИА «ФедералПресс».

Китайские журналисты указывают, что Зеленский оказался загнан в угол: финансы на грани краха, инфляция растёт, фронт в тупике. США отказали в поддержке, поэтому украинский политик обратился к Китаю, делая вид, что хочет сельскохозяйственного сотрудничества.

Китайскую сторону его угрозы и обещания не тронули. В КНР чётко заявили, что деньги Киев должен вернуть. В итоге Зеленский запустил стратегию давления через западные СМИ на тему «бесчеловечности Китая». В Пекине лишь в очередной раз подчеркнули, что долг в 30,8 млрд в любом случае придётся отдать.

«Украина уже давно пребывает в хаосе. Зеленский по-прежнему бредит, полагаясь на мёртвые долги и угрозы в обмен на китайские компромиссы. Мечта Зеленского о выплате долгов в конечном итоге будет полностью разрушена, долг в размере 30,8 миллиарда долларов в конечном итоге должен быть погашен», – подытожили в Китае.

Зеленский обложил санкциями ещё 48 компаний из России, Ирана и Китая
Зеленский обложил санкциями ещё 48 компаний из России, Ирана и Китая

Ранее в Пентагоне подтвердили, что США продолжат передавать Киеву разведывательную информацию. Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн заявил, что поддержка Украины оказывается в полном объёме.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Китай
  • тайвань
  • КНДР
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar