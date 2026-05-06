Юрист объяснил, когда за свадебные подарки нужно заплатить налог

Обычно налог на свадебные подарки платить не нужно, но есть важные исключения: НДФЛ взимается, если дарят недвижимость, автомобиль, акции или доли люди, не входящие в круг близких родственников. Об этом RT рассказал юрист Александр Хаминский.

Подарки от членов семьи и близкой родни (супруги, родители, дети, бабушки, дедушки, внуки, братья и сёстры) налогом не облагаются. А вот если работодатель вручил сотруднику подарок к свадьбе на сумму больше 4 тысяч рублей, удержать НДФЛ с превышения обязан сам работодатель.

«Кроме того, если суммарная стоимость подарков, выданных к определённым событиям, например к свадьбе, работодателем работнику, превышает 4 тыс. рублей, работодатель должен удержать налог с суммы, превышающей этот лимит», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России резко выросло число граждан, использующих режим налога на профессиональный доход. В 2025 году количество самозанятых увеличилось на 26,8% — это почти втрое выше уровня инфляции.