Стало известно об уничтожении нескольких расчётов беспилотников ВСУ в Запорожской области ударом ФАБ-500. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Сообщается, что целью стали расчёты беспилотных летательных аппаратов полка ВСУ «Скала». В результате удара они были уничтожены вместе с используемым оборудованием. Отмечается, что событие произошло до вступления в силу режима перемирия, объявленного в преддверии Дня Победы.

Ранее сообщалось, что в районе села Лесное под Гуляйполем (Запорожская область) военнослужащие ВСУ столкнулись с тяжёлой обстановкой на линии боевого соприкосновения. Командование подразделения якобы предложило военнослужащим возможность покинуть передовую на платной основе.