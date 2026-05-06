6 мая, 08:54

ФАБ-500 накрыли несколько расчётов БПЛА полка ВСУ «Скала» под Гуляйполем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Strabiliante

Стало известно об уничтожении нескольких расчётов беспилотников ВСУ в Запорожской области ударом ФАБ-500. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Сообщается, что целью стали расчёты беспилотных летательных аппаратов полка ВСУ «Скала». В результате удара они были уничтожены вместе с используемым оборудованием. Отмечается, что событие произошло до вступления в силу режима перемирия, объявленного в преддверии Дня Победы.

Ранее сообщалось, что в районе села Лесное под Гуляйполем (Запорожская область) военнослужащие ВСУ столкнулись с тяжёлой обстановкой на линии боевого соприкосновения. Командование подразделения якобы предложило военнослужащим возможность покинуть передовую на платной основе.

Милена Скрипальщикова
