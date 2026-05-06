6 мая, 09:08

КНДР вычеркнула объединение с Южной Кореей из конституции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Javas95

Северная Корея внесла изменения в основной закон, исключив положения о воссоединении с Южной Кореей и пересмотрев формулировки о границах. Как сообщает Reuters со ссылкой на проект документа, поправки были приняты на мартовской сессии Верховного народного собрания КНДР.

Изменения закрепляют курс на признание двух стран как отдельных государств. В новой редакции конституции северокорейская территория описывается как земли, граничащие с Республикой Корея. Также уточняется статус руководства: Ким Чен Ын теперь прямо указан как глава государства, а не «верховный лидер», как ранее.

Отдельно прописано, что контроль над ядерными силами находится в ведении председателя Государственной комиссии, а страна определяется как государство, обладающее ядерным оружием. Южнокорейские эксперты считают, что отсутствие чётких формулировок о морской границе может указывать на стремление Пхеньяна избежать немедленного обострения ситуации в регионе.

Ким Чен Ын понаблюдал за учениями миномётных расчётов и встретился с военными

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын выступил с жёсткими заявлениями в адрес Южной Кореи, обозначив её как враждебное государство. Северокорейский лидер заявил о полном отказе от взаимодействия с Сеулом и призвал рассматривать его как наиболее враждебную сторону.

Милена Скрипальщикова
