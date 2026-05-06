Токаев заявил о готовности Казахстана отстаивать интересы с более жёстких позиций
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на мероприятии, посвящённом Дню защитника Отечества и Дню Победы, заявил о намерении республики занимать более твёрдую позицию в отстаивании своих интересов. Лидер республики призвал к наращиванию оборонного потенциала, усилению армии и проведению реформ в вооружённых силах, включая технологическую модернизацию, в течение ближайших двух лет. Он также подчеркнул приверженность Казахстана миру и дипломатическому решению споров.
«Нам необходимо наращивать оборонный потенциал и продолжать в первую очередь технологическую модернизацию вооружённых сил. Это требование нынешнего нестабильного, турбулентного времени. С учётом этого необходимо провести глубокие реформы в наших вооруженных силах и военизированных структурах. Это стратегически важная задача», — отметил Токаев.
Он также подчеркнул приверженность Казахстана неукоснительному соблюдению основополагающих принципов и норм международного права.
Ранее Токаев поблагодарил российского и белорусского коллег Владимира Путина и Александра Лукашенко за содействие в освобождении гражданина Казахстана, ранее задержанного в Польше. Помощник военного атташе Казахстана при посольстве на Украине был арестован в Польше в августе 2025 года. Его освободили 28 апреля и передали белорусской стороне в рамках обмена заключёнными «5 на 5».
