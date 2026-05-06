6 мая, 09:21

«Запой гарантирован»: Россиянам объяснили, почему нельзя опохмеляться после майских возлияний

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Zakharishchev

Опохмеляться и ходить в баню в майские праздники опасно, поскольку это может спровоцировать запой и тяжёлое отравление. Об этом в беседе с РИАМО заявил психиатр-нарколог Василий Шуров.

«Очень у многих майские праздники ассоциируются с обильными возлияниями. Поэтому любые длительные выходные, особенно когда природа оживает, у наших людей ассоциируется со злоупотреблением выпивкой», — сказал эксперт.

Врач подчеркнул, что важно не опохмеляться на следующее утро и не превращать отдых в непрерывный запой. От банных процедур в эти дни тоже лучше воздержаться — они могут негативно сказаться на самочувствии.

Петербург решил не закрывать магазины с алкоголем по примеру Вологодской области

Ранее Life.ru сообщал, что систематическое употребление спиртного признано главным катализатором развития деменции. Как отмечают наркологи, у 40-летнего любителя выпить мозг на МРТ может выглядеть так же, как у 60-летнего.

Владимир Озеров
