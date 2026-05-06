Плен, побои и бритьё налысо: Россиянка пережила 10 дней ада у бывшего в Казахстане

Россиянка Анастасия заявила, что бывший возлюбленный Рустам удерживал её в Казахстане, избивал и угрожал забрать общего ребёнка. По словам женщины, всё произошло во время поездки в Алма-Ату, куда она привезла сына к семье его отца. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Анастасия рассказала, что перед возвращением в Новосибирск мужчина отобрал у неё телефон, увидел переписки и устроил сцену ревности. После этого, по словам россиянки, он избил её при родственниках, а затем обрил наголо. Позже врачи зафиксировали у пострадавшей разрыв сетчатки и другие травмы.

Женщина утверждает, что издевательства продолжались 10 дней. Она согласилась записать видео с самооговором и перевести деньги на счета Рустама, опасаясь за судьбу сына. После этого её отпустили в Россию, но ребёнок остался у отца.

Вернувшись домой, Анастасия зафиксировала побои и обратилась в компетентные органы двух стран. В Казахстане в отношении Рустама возбудили уголовное дело.

Сам мужчина вину отрицает. Он утверждает, что состоял с Анастасией в отношениях 10 лет, решил забрать сына после сведений о неверности и имеет доказательства своей невиновности, но показывать их отказался. По версии Рустама, женщина якобы сама обрила себя налысо «в качестве извинения».

