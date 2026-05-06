«Заниматься стукачеством»: В Госдуме забраковали идею о создании кибердружин

Идея кабмина создать студенческие кибердружины для отслеживания деструктивного контента в интернете звучит очень странно. Они в первую очередь должны учиться, а мониторингом обязаны заниматься правоохранительные органы, заявил депутат Владимир Исаков «Газете.ru».

«Студентам и без этого есть чем заняться. Они, прежде всего, должны нормально учиться, чтобы стать хорошими специалистами, полезными своей стране, а не сидеть в интернете, не мониторить соцсети и не заниматься стукачеством на других людей, которые не там лайк поставили или сказали что-то, с их точки зрения, не то», — указал парламентарий.

Исаков подчеркнул, что у студентов нет законных полномочий для оценки контента и «доносов». Законодательство до сих пор не даёт чёткого определения деструктиву, значит, студенты будут выбирать его «на свой вкус и опыт», которого у них нет.

Лучшее применение свободному времени — убирать парки, помогать старикам, сажать деревья, заниматься спортом или вступать в партии для работы над законами. Парламентарий выразил надежду, что молодёжь не одобрит эту инициативу, и она окажется нежизнеспособной.

Ранее Life.ru рассказывал, что в России предложили создать кибердружины и медиапатрули из студентов, которые будут искать в соцсетях, мессенджерах, форумах и на видеохостингах материалы о наркотиках, буллинге, фейках, нападениях на школы и другом опасном контенте.