«Вечерняя Москва» представила спецвыпуск в честь 81-й годовщины Великой Победы

К 81-й годовщине Победы «Вечерняя Москва» выпустила специальный номер, полностью составленный из оригинальных материалов газеты военных лет (1941–1945). Это не архивная подборка, а живой голос города в суровые годы — с фактами, бытом и верой москвичей, приближавших Победу. Об этом заявил главред издания Александр Шарнауд.

Номер показывает повседневную жизнь столицы, работу предприятий, помощь фронту, культурную жизнь — то, чем дышал и как выживал город.

Уникальность выпуска — в ретроспективном взгляде на историю Москвы глазами её жителей. Читатели увидят подлинные публикации тех лет и смогут прочувствовать, как москвичи верили в Победу и приближали её.

«Вечерняя Москва» не замолкала ни на день, и сейчас мы возвращаем энергию того времени на свои страницы», — подчеркнул Шарнауд.

Специальный выпуск будет вложен в утренний номер газеты от 8 мая 2026 года и поступит в городские киоски прессы, передаёт «Вечерняя Москва».

Ранее Минобороны России объявило, что парад на Красной площади в этом году также пройдёт без механизированной колонны современной военной техники. Акцент на центральных площадках будет сделан не на показе вооружений, а на пеших расчётах, торжественной части и исторической символике Дня Победы.