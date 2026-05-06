Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема обвинил страны Евросоюза в поддержке атак на гражданские объекты в России. Своё заявление он опубликовал в соцсети X.

По словам политика, поставки вооружений Киеву фактически делают европейские страны участниками ударов по российской территории. Особое внимание он обратил на беспилотники, которые Украина получает от западных партнёров.

Мема заявил, что за последние две недели число атак дронов на территорию России резко выросло. Он связал это с расширением поставок БПЛА из стран Европы и отдельно упомянул Великобританию, которая, по его словам, передала Украине более 120 тысяч таких аппаратов.

«Я не слышал ни слова обеспокоенности от лидеров ЕС по поводу того, как Украина использует беспилотники. Это очень серьезная ситуация, лидеры ЕС совершают большую ошибку, полагая, что после этого не будет прямых ударов по европейским территориям», — говорится в публикации.

Финский политик также раскритиковал позицию Брюсселя по России. Он напомнил о планах ЕС создать спецкомиссию по компенсациям и трибунал, а также о продолжении санкционного давления. По версии Мемы, у Евросоюза нет морального права на такие шаги, пока европейские страны продолжают вооружать Украину. Он заявил, что ЕС должен пересмотреть свою политику, иначе последствия могут оказаться тяжёлыми для самой Европы.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев активизировал атаки перед Днём Победы. Так она прокомментировала гибель мирных жителей после удара ВСУ по Джанкою.