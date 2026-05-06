Блогершу Памелу Гимарайнш застрелили на глазах у четверых детей

В Бразилии 26-летнюю блогершу Памелу Гимарайнш застрелили рядом с домом. Трагедия произошла в муниципалитете Сертанополис, свидетелями стали её четверо детей. Об этом сообщает People.

По предварительным данным, неизвестный подъехал к воротам на машине и позвал женщину. Когда Памела подошла, а затем повернулась и направилась обратно, мужчина выстрелил ей в спину. Пострадавшую доставили в больницу, но врачи не смогли её спасти. Правоохранители расследуют случившееся и разыскивают нападавшего.

Гимарайнш вела блог о красоте, моде и жизни с детьми. Её младший ребёнок родился в сентябре 2025 года.

