В горах Карачаево-Черкесии вторые сутки ищут туристок, шедших к озеру Любви

Спасательные работы по поиску двух туристок из Астраханской области, исчезнувших в горной местности во время туристического маршрута, продолжаются в Карачаево-Черкесии. По информации пресс-службы регионального МЧС, на данный момент никаких зацепок, указывающих на местонахождение пропавших, не найдено.

«Специалисты МЧС России продолжают операцию по поиску двух девушек из Астраханской области, которые накануне должны были завершить туристический маршрут», — говорится в сообщении ведомства.

Маршрут проходил на отметке 2400 метров над уровнем моря. Отмечается, что, несмотря на отсутствие технических сложностей, поисковые работы затруднены из-за снежного покрова и специфики горного ландшафта. Прогнозируемые осадки в виде дождя со снегом могут создать дополнительные препятствия для передвижения девушек, которые оснащены минимально. Для их поиска также задействован вертолёт.

Напомним, в Карачаево-Черкесии спасатели ищут двух туристок, которые накануне должны были завершить поход в Зеленчукском районе. К операции привлекли около 15 сотрудников МЧС. Девушки зарегистрировали маршрут заранее. В карточке были указаны два участка, которые сейчас проверяют поисковые группы. О том, что туристки не могут найти выход к населённому пункту, спасателям сообщили их родители.