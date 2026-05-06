К спецпроекту «Письмо деду» присоединился ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров

Героем третьего выпуска стал Вячеслав Макаров — певец, музыкант, ведущий шоу «Маска». В своём письме он обращается к дедушке, которого уже невозможно обнять, расспросить, поблагодарить лично и попросить ещё раз рассказать о том, через что пришлось пройти его поколению.

В кадре — старые фотографии, лист бумаги и человек, который будто на несколько минут остаётся один на один не с камерой, а с собственной семейной памятью. Макаров пишет письмо от руки, и в этом жесте нет ничего постановочного: только попытка успеть сказать главное тем, кто уже не ответит.

«Дорогой дедушка», — так начинается его обращение.

Для Макарова это не разговор о войне как о далёкой исторической дате. Это разговор о человеке из семьи. О том, кто прошёл через страшное время, стал частью большой Победы и оставил после себя главное — жизнь, память и чувство благодарности, которое невозможно отменить годами.

В письме артист говорит о том, что часто самое важное мы понимаем слишком поздно: когда уже нельзя задать вопросы, услышать голос, уточнить детали, попросить рассказать ещё раз. Остаются фотографии, семейные истории и слова, которые приходится произносить уже через время.

«Я горжусь тобой», — звучит в письме Макарова.

Именно эта простая фраза становится главным нервом выпуска. Без парадного пафоса, без громких лозунгов — только человеческое признание внука своему деду. Признание в любви, уважении и благодарности за мирную жизнь, за семью, за возможность выходить на сцену, мечтать, работать и просто жить.

Особенно остро в выпуске чувствуется мысль: память о Победе держится не только на памятниках, датах и парадах. Она держится на семейных именах, старых снимках, коротких историях и на словах, которые потомки всё ещё произносят — пусть уже в пустоту, но с живой любовью.

Третий выпуск «Писем деду» — это тихое и очень личное письмо о том, что благодарность не устаревает. Что связь с ушедшими не обрывается, пока мы помним их лица и называем их имена. И что 9 Мая начинается не только на площади, но и дома — с семейного альбома, письма и простого слова «спасибо».

Спецпроект «Письма деду» выходит на площадках Life.ru к 9 Мая. В каждом выпуске известные люди и лидеры мнений обращаются к своим родным из поколения победителей, чтобы сказать то, что нельзя откладывать: помним, гордимся, благодарим.