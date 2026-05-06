День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 10:21

Инфаркты и инсульты: Врач предупредил об опасности температурных качелей в Подмосковье

Врач Осипов: Перепады температуры в Подмосковье опасны для сердечников

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Московской области 6 мая воздух прогреется до +28°С (такая жара в начале мая бывает раз в 10–15 лет), а к праздничным выходным температура рухнет до +8–10°С. Главный врач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов объяснил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», чем опасны такие качели и как к ним подготовиться.

Резкие скачки температуры — реальная угроза, особенно для сердечников. Во время недавних перепадов в Подмосковье вдвое выросло число инфарктов и инсультов. Метеозависимым и хроническим пациентам нужно строго принимать назначенные препараты постоянно, избегать физических нагрузок (на дачу ехать можно, но без работы на грядках), исключить солёное и острое (соль задерживает жидкость и повышает давление).

Шашлык разрешён, но из нежирной курицы и в меру. Для здоровых людей такие качели проходят без последствий.

«Для здоровых людей последствия таких температурных качелей мы не видим», — добавил эксперт.

Синоптики раскрыли, почему прогнозы погоды на месяц часто не сбываются
Синоптики раскрыли, почему прогнозы погоды на месяц часто не сбываются

Ранее в Москве зафиксировали одну из самых тёплых ночей за всю историю метеонаблюдений (с 1879 года). В ночь на 5 мая температура поднялась до 14,0 градуса. Этот результат позволил событию войти в тройку рекордных показателей за весь период мониторинга.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Погода
  • Здоровье
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar