Челябинец, спаливший барак с собутыльниками, не смог обжаловать 19-летний срок

Житель Копейска, осуждённый на 19 лет за поджог барака с людьми, не смог обжаловать приговор — суд оставил жалобу его адвоката без удовлетворения. Об этом сообщили URA.ru в прокуратуре региона.

Мужчина пояснил, что во время вечернего застолья поссорился с собутыльниками, которые выгнали его из квартиры. Желая отомстить, он собрал мусор и поджёг его на лестничной клетке. В результате погибли хозяин квартиры, где шла вечеринка, и соседка.

«С учётом позиции прокурора суд апелляционной инстанции оставил жалобу адвоката без удовлетворения, приговор — без изменения. Приговор вступил в законную силу», — сообщили в прокуратуре.

Пожар в бараке на улице Кузнецова в Копейске вспыхнул в ночь на 20 августа 2024 года. Следствие установило, что причиной стал умышленный поджог. Вскоре полицейские вышли на предполагаемого преступника — им оказался ранее судимый житель города.

