День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 10:25

Челябинец, спаливший барак с собутыльниками, не смог обжаловать 19-летний срок

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

Житель Копейска, осуждённый на 19 лет за поджог барака с людьми, не смог обжаловать приговор — суд оставил жалобу его адвоката без удовлетворения. Об этом сообщили URA.ru в прокуратуре региона.

Мужчина пояснил, что во время вечернего застолья поссорился с собутыльниками, которые выгнали его из квартиры. Желая отомстить, он собрал мусор и поджёг его на лестничной клетке. В результате погибли хозяин квартиры, где шла вечеринка, и соседка.

«С учётом позиции прокурора суд апелляционной инстанции оставил жалобу адвоката без удовлетворения, приговор — без изменения. Приговор вступил в законную силу», — сообщили в прокуратуре.

Пожар в бараке на улице Кузнецова в Копейске вспыхнул в ночь на 20 августа 2024 года. Следствие установило, что причиной стал умышленный поджог. Вскоре полицейские вышли на предполагаемого преступника — им оказался ранее судимый житель города.

В МЧС назвали возможную причину пожара с пятью погибшими в Выксе
В МЧС назвали возможную причину пожара с пятью погибшими в Выксе

Ранее Life.ru сообщал, что в Красноярском крае из-за возгораний уничтожено 12 дачных участков. В районе СНТ случилось короткое замыкание электропроводки. Для устранения последствий привлекли 59 специалистов и 18 единиц спецтехники.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar