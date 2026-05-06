Священник рассказал, как банк бросил трубку в разговоре с папой римским

Кардинал Роберт Фрэнсис Превост, ставший папой Львом XIV, попытался обновить данные в своём банке через два месяца после избрания, но оператор колл-центра прервал звонок, посчитав его шуточным. Эту историю обнародовал его близкий друг отец Том Маккарти на встрече с католиками в Иллинойсе, информирует The New York Times (NYT).

Отец Маккарти поведал, что понтифик назвал оператору своё светское имя и попросил скорректировать номер мобильного вместе с адресом в бумагах банка. Он добросовестно дал ответы на все защитные вопросы, однако служащая кредитной организации сообщила, что таких данных маловато, и настояла на том, чтобы клиент пришёл в офис лично.

Маккарти также пересказал слова папы, который возразил, что у него нет такой возможности, ведь он уже прошёл все проверки по безопасности, – это заявление вызвало смех в зале. После того как сотрудница банка принесла извинения, понтифик решил попробовать снова.

«Вам было бы дело, если бы я сказал, что я папа Лев?» — спросил он.

После этого диалог прервался. Сотрудница банка просто повесила трубку, ничего не сказав в ответ.

Священник уточнил, что проблему удалось решить через другого служителя, знакомого с главой банка. О той самой сотруднице, сбросившей вызов «самому известному клиенту», ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Лев XIV осудил шаги американской администрации по расширению способов казни для федеральных заключённых. Понтифик призвал отменить высшую меру наказания. По его словам, эффективные пенитенциарные системы способны защитить граждан без применения смертной казни.