Кириенко посетил Запорожскую АЭС после атаки дронов ВСУ

Первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС накануне Дня Победы. Поездка состоялась на фоне напряжённой обстановки — ранее сообщалось об атаке на Энергодар со стороны украинских вооружённых формирований. Об этом сообщили в пресс-службе станции.

Видео © Telegram / ЗАЭС. Официально

В ходе визита Кириенко встретился с руководством станции и выразил поддержку сотрудникам и жителям города, отметив их стойкость и сплочённость. На рабочем совещании обсуждалось текущее состояние Запорожской АЭС, а также меры по обеспечению её функционирования и безопасности.

Отдельное внимание уделили подготовке к возможному переходу станции в режим генерации, когда это станет технически возможным. Кроме того, затронули вопросы развития Энергодара, включая социальные проекты «Росатома», поддержку семей сотрудников и профориентационные программы для школьников. В ходе обсуждений также говорилось о дальнейшем развитии городской инфраструктуры и мерах по поддержке персонала станции.

Ранее в районе Энергодара фиксировалась активность беспилотников, что, по заявлениям представителей станции, создавало угрозу для персонала Запорожской АЭС. Атаки в районе города-спутника станции представляют опасность для сотрудников предприятия и их семей.