Экс-солиста «Землян» Юрия Жучкова похоронили в родном Барнауле

В Барнауле состоялись похороны бывшего солиста группы «Земляне» Юрия Жучкова. Музыканта похоронили на Михайловском кладбище.

«Да, [похороны] состоялись. Похоронили на Михайловском кладбище», — рассказала семья покойного в интервью ТАСС.

Перед захоронением в прощальном зале прошла церемония, куда пришли родные и близкие Жучкова.

Юрий Жучков умер в возрасте 67 лет. По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Жучков был солистом «Землян» с 1986-го по 1992 год — до распада «золотого состава».