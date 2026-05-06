«Предатель не должен жить»: Командир Музыкант вынес суровый вердикт перебежчику Климову

Предатель Артём Климов не должен жить, потому что из-за таких людей гибнут воины, выполняющие задачи за страну. Предателей используют, а потом устраняют «как отработанный материал». Об этом RT заявил командир ВС РФ с позывным Музыкант.

«Человека, который хочет перейти на сторону противника, — я считаю, таких людей нужно убивать. Не должен жить предатель», — сказал боец.

Он подчеркнул, что из-за действий таких людей погибают солдаты, которые пришли на фронт защищать свою страну.

О том, что Климов переметнулся к украинской стороне, стало известно 21 апреля. После этого в СМИ появились подробности его биографии и службы. Выяснилось, что предателю 19 лет, он родом из Новосибирска. Также сообщалось, что военнослужащие ВСУ намеревались ликвидировать его прямо на линии соприкосновения.