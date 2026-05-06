В посольстве России в Германии раскрыли, введут ли в Берлине ограничения 9 Мая

Официальной информации о том, что в Германии намерены запретить российскую и советскую символику на воинских мемориалах в Берлине 8 и 9 мая, пока нет. Об этом RTVI сообщили в пресс-службе посольства РФ в ФРГ.

Пресс-секретарь дипмиссии Илья Рожков пояснил, что речь идёт именно о главных мемориалах в столице. В других федеральных землях подобные ограничения в последние годы не вводились.

Однако, предупредил дипломат, опыт прошлых лет показывает: соответствующее распоряжение полиции публикуют буквально накануне праздника — за двое-трое суток.

Рожков добавил, что посольству ничего не известно о каких-либо персональных ограничениях в отношении главы дипмиссии Сергея Нечаева. В прошлые годы запреты не распространялись на ветеранов и сотрудников российского дипломатического корпуса.

Тем не менее ранее газета Berliner Morgenpost писала, что в Берлине на День Победы введут запрет на символику России и военные песни. Ограничительные меры затронут территории мемориалов в парках Трептов, Тиргартен и Шёнхольцер-Хайде. Кроме того, под ограничения попадает ношение военной формы.