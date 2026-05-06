День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 10:38

На Запорожье украинца приговорили к 22 годам колонии за шпионаж

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / D&#x27;Action Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / D'Action Images

Южный окружной военный суд вынес приговор гражданину Украины Роману Клюкину, назначив ему 22 года тюремного заключения. Его признали виновным в шпионаже в интересах украинской террористической организации.

По данным представителя суда, Клюкин, получив обмундирование 16 октября 2024 года в пункте дислокации 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана* в Запорожье, с 18 по 27 января 2025 года собирал и передавал информацию о дислокации российских войск путём визуального наблюдения.

ФСБ задержала семерых пособников украинских спецслужб и экстремистов
ФСБ задержала семерых пособников украинских спецслужб и экстремистов

Второй Западный окружной военный суд ранее сегодня огласил приговор по резонансному делу в отношении посудомойки кадетского корпуса Александры Житенко**. Москвичку, внесённую Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, приговорили к 19 годам лишения свободы.

*Признан террористической организацией, запрещён в РФ.

** Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar