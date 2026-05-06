На Запорожье украинца приговорили к 22 годам колонии за шпионаж

Южный окружной военный суд вынес приговор гражданину Украины Роману Клюкину, назначив ему 22 года тюремного заключения. Его признали виновным в шпионаже в интересах украинской террористической организации.

По данным представителя суда, Клюкин, получив обмундирование 16 октября 2024 года в пункте дислокации 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана* в Запорожье, с 18 по 27 января 2025 года собирал и передавал информацию о дислокации российских войск путём визуального наблюдения.

Второй Западный окружной военный суд ранее сегодня огласил приговор по резонансному делу в отношении посудомойки кадетского корпуса Александры Житенко**. Москвичку, внесённую Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, приговорили к 19 годам лишения свободы.