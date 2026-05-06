Главврач Серпуховской больницы отправлен под домашний арест

Суд в Московской области избрал меру пресечения для главного врача Серпуховской больницы Петра Латкина — домашний арест по делу о превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мособлсуда.

Речь идёт о деле по п. «г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий, совершённое группой лиц по предварительному сговору, из корыстной или иной личной заинтересованности. По данным следствия, с марта 2024 года по декабрь 2025 года Латкин, будучи главным врачом ГБУЗ Московской области «Протвинская больница», заключил с одной из компаний два контракта на аварийно-восстановительный ремонт двух корпусов медучреждения.

Следственные органы утверждают, что работы по контрактам фактически выполнены не были, однако акты приёмки были подписаны руководителем учреждения. Домашний арест назначен на период дальнейшего расследования уголовного дела.

Ранее бывший главный врач наркологической клиники «Свобода» в Кемерове Сергей Белов был отправлен под домашний арест после нескольких смертей пациентов. Сам Белов вину не признал, а его защита заявляла о непонимании сути предъявленных обвинений.