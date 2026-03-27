Экс-главврач рехаба «Свобода» в Кемерово отправлен под домашний арест до 18 мая

Бывший главный врач наркологической клиники «Свобода» в Кемерово Сергей Белов, который был задержан после некольких смертей пациентов, был отправлен судом под домашний арест сроком до 18 мая, сообщили в пресс-службе судебной инстанции. Свою вину подозреваемый не признаёт и даже не понимает, в чём его обвиняют. Об этом заявил РИА «Новости» его адвокат Василий Козлов.

«После предъявления обвинения мой подзащитный не смог высказать отношение к предъявленному обвинению, потому что мы не понимаем, в чем он обвиняется, поскольку привлечение к уголовной ответственности медицинского работника за оказание медицинской помощи законодателем запрещено», — уточнил юрист.

По его словам, гибель пациентов не носит криминальный характер. Так, якобы один из клиентов умер от своей алкогольной зависимости, что не зависело от лечения. А Белов, по словам адвоката, всчески пытался помочь пациентам и не пичкал их психотропами, как утверждает следствие.