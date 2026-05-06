Apple подала в Роспатент заявку на регистрацию одноимённого товарного знака

Американский технологический гигант Apple подал заявку на регистрацию своего товарного знака в России. Как стало известно РИА «Новости» из данных Роспатента, компания «Эппл Инк» обратилась в ведомство в мае.

Успешная регистрация позволит Apple расширить ассортимент товаров, доступных российским потребителям, включив в него, помимо прочего, бумажники, портмоне и аксессуары для документов.

Напомним, в 2022 году Apple прекратила поставки своей продукции на российский рынок и приостановила работу сервиса Apple Pay в стране.

Ранее сообщалось, что ФАС России заявила о возможном нарушении антимонопольного законодательства со стороны Apple из-за действий против приложения Telega — модифицированной версии мессенджера Telegram. Разработчики Telega пожаловались, что приложение удалили из App Store, а после пользователи iOS не могли его запустить.