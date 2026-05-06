День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 10:52

Apple подала в Роспатент заявку на регистрацию одноимённого товарного знака

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kovop

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kovop

Американский технологический гигант Apple подал заявку на регистрацию своего товарного знака в России. Как стало известно РИА «Новости» из данных Роспатента, компания «Эппл Инк» обратилась в ведомство в мае.

Успешная регистрация позволит Apple расширить ассортимент товаров, доступных российским потребителям, включив в него, помимо прочего, бумажники, портмоне и аксессуары для документов.

Напомним, в 2022 году Apple прекратила поставки своей продукции на российский рынок и приостановила работу сервиса Apple Pay в стране.

Apple, Nokia и Samsung останутся в перечне параллельного импорта
Apple, Nokia и Samsung останутся в перечне параллельного импорта

Ранее сообщалось, что ФАС России заявила о возможном нарушении антимонопольного законодательства со стороны Apple из-за действий против приложения Telega — модифицированной версии мессенджера Telegram. Разработчики Telega пожаловались, что приложение удалили из App Store, а после пользователи iOS не могли его запустить.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Apple
  • Гаджеты
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar