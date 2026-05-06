Глава Тамбовской области доложил Путину о ситуации в регионе

В Кремле состоялась рабочая встречу президента страны Владимира Путина с главой Тамбовской области Евгением Первышовым. Лидер государства обсудил с руководителем субъекта текущую социально-экономическую ситуацию на местах.

Предыдущий очный разговор политиков состоялся летом 2025 года. На тот момент Первышов исполнял обязанности губернатора, и стороны фокусировались на поддержке ветеранов специальной военной операции, а также на перспективах аграрного сектора.

Взаимодействие центра и области продолжалось и в дистанционном формате. Так, в апреле прошлого года президент в режиме видеосвязи дал старт работе нового приемного отделения в клинической больнице имени архиепископа Луки.

Напомним, Евгений Первышов занял губернаторское кресло по итогам выборов, прошедших в сентябре 2025 года. Он стал первым участником СВО, возглавившим российский регион.

Успех Первышова во многом обусловлен прохождением обучения по кадровой программе «Время героев». Это назначение подчеркнуло актуальный курс власти на привлечение ветеранов боевых действий к масштабной управленческой деятельности.