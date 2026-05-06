6 мая, 11:04

Глава Тамбовской области доложил Путину о ситуации в регионе

Обложка © kremlin.ru

В Кремле состоялась рабочая встречу президента страны Владимира Путина с главой Тамбовской области Евгением Первышовым. Лидер государства обсудил с руководителем субъекта текущую социально-экономическую ситуацию на местах.

Предыдущий очный разговор политиков состоялся летом 2025 года. На тот момент Первышов исполнял обязанности губернатора, и стороны фокусировались на поддержке ветеранов специальной военной операции, а также на перспективах аграрного сектора.

Взаимодействие центра и области продолжалось и в дистанционном формате. Так, в апреле прошлого года президент в режиме видеосвязи дал старт работе нового приемного отделения в клинической больнице имени архиепископа Луки.

Напомним, Евгений Первышов занял губернаторское кресло по итогам выборов, прошедших в сентябре 2025 года. Он стал первым участником СВО, возглавившим российский регион.

Путин указал на необходимость диалога с избирателями при формировании программы

Успех Первышова во многом обусловлен прохождением обучения по кадровой программе «Время героев». Это назначение подчеркнуло актуальный курс власти на привлечение ветеранов боевых действий к масштабной управленческой деятельности.

Оксана Попова
