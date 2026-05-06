6 мая, 11:30

Пентагон испытал «раздражающую Китай» установку Typhon в ходе учений в Азии

Американские военные впервые опробовали в деле новейшую мобильную пусковую установку Typhon. Испытания прошли на Филиппинах в рамках учений с участием местных артиллеристов.

Солдаты США произвели пробный пуск крылатой ракеты Tomahawk из наземного комплекса. Стартовав в центральной части островной республики, боеприпас пролетел 995 километров и ровно через 61 минуту поразил заданную цель.

«Присутствие пусковой установки Typhon на Филиппинах, не говоря уже об испытательном пуске одного из её боеприпасов, вызвало раздражение китайских чиновников из-за её дальнобойности», — пишет Defense News.

США начали учения «Баликатан» с отработкой действий против Китая

Ранее Life.ru писал, что в Германии призвали создать аналог Tomahawk вместе с Украиной до 2030 года. Речь идёт о потенциальной замене американских ракет Tomahawk, разработкой которых, по мнению политика, могла бы заняться Европа совместно с Украиной.

Дарья Денисова
