Июль нагрянул в мае: В четверг в Москве воздух может прогреться до +30 градусов

Четверг принесёт в Московский регион настоящее летнее пекло, с температурой, способной добраться до отметки в плюс 30 градусов. Об этом РИА «Новости» сообщил Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос».

По его словам, в этот день небо будет переменчивым, а тёплый воздух от атлантического циклона может вызвать локальные дожди и даже грозы, особенно к северу от столицы. Ночью воздух остынет до комфортных 10-13 градусов, но днём снова разгорячится до 25-28 градусов – жарче, чем обычно бывает в середине лета.

Как отметил синоптик, наблюдаемая температура в мае является аномально высокой, превышая климатическую норму на 10 градусов Цельсия. Этот показатель приближается к историческому рекорду для данного дня, зафиксированному 7 мая 1967 года на отметке +29,2°C.

«На юге Подмосковья, где будет солнечно и сухо, местами столбики термометров впервые могут добраться до рекордной отметки плюс 30», — добавил он.

Ранее в Москве была зафиксирована одна из самых тёплых ночей за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1879 года. Температура в ночь на 5 мая поднялась до 14,0 градуса. Этот показатель позволил событию войти в тройку рекордных значений за весь период наблюдений.