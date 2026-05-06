6 мая, 11:23

Росавиация признала крушение «Аэропракта-22» в Омской области катастрофой

В Омской области крушение легкого воздушного судна «Аэропракт-22» официально классифицировано как катастрофа. Об этом сообщила Росавиация, уточнив, что расследованием займётся Межгосударственный авиационный комитет.

«Расследование будет вестись в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации», — уточнили в тексте.

В Росавиации пояснили, что главная цель — установить причины случившегося и выработать меры для предотвращения подобных трагедий в будущем.

Два человека погибли при крушении самолёта в Омской области

Напомним, 6 мая в Омской области разбился легкомоторный самолёт «Аэропракт-22». Происшествие случилось около часа дня по местному времени неподалёку от деревни Кошкарево в Азовском немецком национальном районе. В транспортной прокуратуре уточнили, что воздушное судно принадлежало компании ООО Авиабаза и использовалось для мониторинга лесных пожаров.

Вероника Бакумченко
