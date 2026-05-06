Первышов доложил Путину о полном погашении коммерческого долга Тамбовщины

В ходе рабочей встречи губернатор Тамбовской области Евгений Первышов представил президенту Владимиру Путину отчёт о финансовом состоянии региона. Ключевым достижением стало полное закрытие коммерческой задолженности субъекта.

По словам губернатора, консолидированный бюджет области демонстрирует положительную динамику — рост составил около 122%. Отказ от коммерческих кредитов позволил администрации региона планомерно снижать общую долговую нагрузку по государственному долгу.

Освободившиеся средства, ранее направлявшиеся на обслуживание долгов, теперь перераспределены в пользу финансирования приоритетных направлений. Как отметил Евгений Первышов, эти ресурсы позволяют увеличить расходы на реализацию национальных проектов и ключевых региональных программ, что напрямую влияет на качество жизни населения.

Напомним, Евгений Первышов занял губернаторское кресло по итогам выборов, прошедших в сентябре 2025 года. Он стал первым участником СВО, возглавившим российский регион. Успех Первышова во многом обусловлен прохождением обучения по кадровой программе «Время героев». Это назначение подчеркнуло актуальный курс власти на привлечение ветеранов боевых действий к масштабной управленческой деятельности.