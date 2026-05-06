6 мая, 11:49

Трамп объявил май 2026 года в США месяцем спорта и физподготовки

Обложка © ChatGPT

Американский лидер Дональд Трамп подписал прокламацию, объявляющую май 2026-го Национальным месяцем физической подготовки и спорта. Соответствующий указ появился на сайте Белого дома.

Президент призвал всех госслужащих и простых жителей страны взять себя в руки и заняться телом. Регулярные упражнения и увлечение спортом, по его мнению, помогут вести здоровую и полноценную жизнь.

«Я призываю всех американцев принять меры для того, чтобы они могли жить здоровой и полноценной жизнью, регулярно занимаясь физическими упражнениями и получая удовольствие от занятий спортом, тем самым повышая силу, энергичность и успех нашей нации», — говорится в обращении.

Трамп подчеркнул: вовлечение нации в спорт напрямую способствует укреплению могущества страны. Активисты ЗОЖ уже одобрили инициативу, а вот скептики напоминают о растущей проблеме ожирения в США.

Ранее Минздрав дал советы россиянам, как жить дольше. Увеличить продолжительность жизни россиян поможет не только медицина, но и образ жизни граждан, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отметил, что для диагностики предвестников различных заболеваний в России уже создаются центры медицины здорового долголетия.

Дарья Денисова
