6 мая, 11:43

Домодедово опровергло информацию об ударе током от поручня в терминале

Обложка © Life.ru

Аэропорт Домодедово опроверг Life.ru информацию о том, что девушку ударило током после прикосновения к поручню в зоне ожидания. В воздушной гавани заявили, что инцидент произошёл 1 мая в 22:37, когда пассажирка подключила собственное зарядное устройство к розетке в колонне.

Бригада медпомощи прибыла на место в 22:41 и доставила девушку в медпункт аэропорта. Там она отказалась от помощи и в 23:05 самостоятельно покинула медицинское учреждение. После случившегося службы Домодедово проверили розетки в зоне обслуживания пассажиров. Сбоев в их работе не выявили.

Проверить зарядное устройство и смартфон пассажирки специалисты не смогли, так как девушка покинула аэропорт.

Девушка потеряла сознание после удара током от розетки в аэропорту Домодедово

Ранее Life.ru публиковал видео с моментом удара. На видео 28-летняя женщина взялась рукой за металлический поручень, после чего её ударило током. От этого она упала и начала трястись.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Полина Никифорова
