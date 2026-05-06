6 мая, 12:17

Волейболистке Марковой предложили сменить гражданство и играть за Турцию

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ markovamarine

Российской волейболистке Марине Марковой, выступающей за стамбульский «Вакыфбанк», поступило предложение сменить спортивное гражданство и начать играть за сборную Турции. Об этом в эфире турецкого телеканала TRT Spor рассказал президент Федерации волейбола республики Мехмет Акиф Устюндаг.

«Возможно, у неё ещё нет турецкого гражданства, но она турчанка во всех смыслах. Если она захочет, наши двери для неё всегда открыты», — сказал он.

С 2024 года 25-летняя Маркова занимает позицию доигровщицы в стамбульском «Вакыфбанке». В апреле её назвали самой ценной волейболисткой решающего матча национального первенства Турции, а третьего мая она вместе со своим турецким коллективом стала победительницей Лиги чемпионов.

Ранее стало известно, что Маркова помогла турецкому «Вакыфбанку» стать обладателем женской Лиги чемпионов. В стамбульском финале её команда в напряжённой борьбе обыграла местный «Эджзаджибаши» со счётом 3:1. Маркова принесла своей команде 26 очков, уступив по результативности только легендарной сербке Тияне Бошкович.

Вероника Бакумченко
