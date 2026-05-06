«Есть одна проблема»: Депутат Рады указал Киеву на абсурд с односторонним перемирием

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что Россия якобы нарушила режим прекращения огня. Парламентарий указал на логическое противоречие в позиции официального Киева.

«Есть одна проблема. Как можно сорвать перемирие, объявленное в одностороннем порядке?» — написал депутат в Telegram-канале.

По мнению Дмитрука, перемирие, введённое одной стороной без согласования с другой, не может быть «нарушено» в классическом смысле этого слова, поскольку не является двусторонним соглашением. Вопрос депутата остаётся без официального ответа.

Напомним, сегодня Зеленский заявил, что Россия якобы не соблюдает объявленный Украиной режим прекращения огня. При этом режим тишины был введён Киевом в одностороннем порядке и не сопровождался согласованными договорённостями с российской стороной.