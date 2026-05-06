6 мая, 12:15

«Есть одна проблема»: Депутат Рады указал Киеву на абсурд с односторонним перемирием

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что Россия якобы нарушила режим прекращения огня. Парламентарий указал на логическое противоречие в позиции официального Киева.

«Есть одна проблема. Как можно сорвать перемирие, объявленное в одностороннем порядке?» — написал депутат в Telegram-канале.

По мнению Дмитрука, перемирие, введённое одной стороной без согласования с другой, не может быть «нарушено» в классическом смысле этого слова, поскольку не является двусторонним соглашением. Вопрос депутата остаётся без официального ответа.

«Спектакль, но не смешной»: Экс-депутат Рады разнёс Зеленского за ложь о перемирии

Напомним, сегодня Зеленский заявил, что Россия якобы не соблюдает объявленный Украиной режим прекращения огня. При этом режим тишины был введён Киевом в одностороннем порядке и не сопровождался согласованными договорённостями с российской стороной.

Наталья Демьянова
