Трассы вмешались в личную жизнь кузнечиков: у самцов изменился «музыкальный инструмент»

Для кузнечика трасса — это не просто фон, а шумовой конкурент в брачном разговоре. Новое исследование в журнале Nature показало, что жизнь рядом с дорогами может быть связана с изменением звукоиздающих органов у самцов.

Учёные изучили кузнечиков из придорожных мест обитания и заметили у них более развитые структуры, с помощью которых насекомые производят звуки.

Речь идёт не только о том, что кузнечики в шумной среде могут «петь» громче. Авторы работы предполагают, что постоянный дорожный шум связан с изменением самого аппарата, который помогает самцам подавать брачные сигналы.

Для таких насекомых звук — важная часть размножения. С его помощью самцы привлекают самок и конкурируют друг с другом.

Но рядом с трассами этот сигнал оказывается в сложной среде. Шум машин может мешать насекомым слышать друг друга, а значит, влиять на их шансы найти партнёра.

Обычно, когда говорят о влиянии городского шума на животных, вспоминают птиц, китов или других крупных видов. Кузнечики показывают, что антропогенный шум может затрагивать даже маленьких насекомых.

Исследование не доказывает, что дороги напрямую «перестраивают» кузнечиков за короткое время. Но оно показывает важную связь: среда, созданная человеком, может вмешиваться в самые тонкие механизмы общения животных.

