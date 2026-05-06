Герои среди нас: Подмосковные полицейские получили медали за спасение 40 человек из огня

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев наградил сотрудников полиции из подмосковного Жуковского медалями «За смелость во имя спасения» за эвакуацию людей из горящего многоэтажного дома. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Колокольцев наградил полицейских за спасение 40 человек из горящего дома в Жуковском.

«В результате слаженной работы моих коллег эвакуировано 40 человек, включая 10 детей, а также домашние животные из горящего многоэтажного дома», — говорится в сообщении.

Награды получили старший лейтенант полиции Александр Бодян, капитан полиции Денис Дубровин, лейтенант Дмитрий Корабельников и старший сержант Евгений Демешин. По данным МВД, сотрудники патрульно-постовой службы первыми прибыли на место пожара и начали эвакуацию жильцов, не дожидаясь прибытия пожарных подразделений. Они же запросили дополнительную помощь, координируя действия на месте происшествия.

Позже, к моменту прибытия пожарных, полицейские продолжили выводить людей из здания, в том числе помогли пожилой женщине покинуть квартиру на седьмом этаже. Также отмечается, что из горящего дома были спасены домашние животные — кот и собака.

