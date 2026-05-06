День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 12:57

Бывший сослуживец Климова рассказал, как туман помог предателю бежать к ВСУ

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

В день, когда российский военный Артём Климов перешёл на сторону Вооружённых сил Украины, погода сыграла ему на руку. Об этом рассказал бывший сослуживец перебежчика в интервью RT.

По словам собеседника, 30–40 минут после того, как боец без спроса зашёл в укреплённый бункер, его заметили. Однако сразу поднять дрон для поиска не удалось — опустился очень сильный, плотный туман.

Благодаря этому парню и удалось скрыться. Мужчина добавил, что отношения с Климовым у него не задались с самого начала.

«Предатель не должен жить»: Командир Музыкант вынес суровый вердикт перебежчику Климову
«Предатель не должен жить»: Командир Музыкант вынес суровый вердикт перебежчику Климову

О том, что Климов переметнулся к украинской стороне, стало известно 21 апреля. После этого в СМИ появились подробности его биографии и службы. Выяснилось, что предателю 19 лет, он родом из Новосибирска. Также сообщалось, что военнослужащие ВСУ намеревались ликвидировать его прямо на линии соприкосновения.

Важнейшие новости с фронта, сообщения военных корреспондентов, а также истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar