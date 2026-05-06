Бывший сослуживец Климова рассказал, как туман помог предателю бежать к ВСУ

В день, когда российский военный Артём Климов перешёл на сторону Вооружённых сил Украины, погода сыграла ему на руку. Об этом рассказал бывший сослуживец перебежчика в интервью RT.

По словам собеседника, 30–40 минут после того, как боец без спроса зашёл в укреплённый бункер, его заметили. Однако сразу поднять дрон для поиска не удалось — опустился очень сильный, плотный туман.

Благодаря этому парню и удалось скрыться. Мужчина добавил, что отношения с Климовым у него не задались с самого начала.

О том, что Климов переметнулся к украинской стороне, стало известно 21 апреля. После этого в СМИ появились подробности его биографии и службы. Выяснилось, что предателю 19 лет, он родом из Новосибирска. Также сообщалось, что военнослужащие ВСУ намеревались ликвидировать его прямо на линии соприкосновения.