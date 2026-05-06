В Уфе с воинскими почестями похоронили спикера парламента Башкирии Толкачёва

Уфа простилась с Константином Толкачёвым, видным политиком и генерал-майором внутренней службы в отставке, который возглавлял Государственное собрание Башкирии. Сотни людей, среди которых были первые лица республики, служители церкви и простые горожане, пришли проводить его в последний путь. Покойный был предан земле на Южном кладбище Уфы.

Желающих проститься с видным политиком оказалось так много, что очередь выстроилась от самой Советской улицы. Сотни людей, принёсших огромное количество цветов и венков, пришли отдать дань уважения. Основная часть цветочных композиций была возложена к орденским подушкам, демонстрирующим награды, полученные Толкачёвым за службу в МВД и работу в парламенте. У гроба в почётном карауле стояли вооружённые курсанты Уфимского юридического института.

Константина Толкачёва не стало 4 мая. Он умер в возрасте 73 лет после продолжительной борьбы с болезнью в одной из клиник Москвы.