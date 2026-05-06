Новую турецкую ракету Yildirimhan сочли оружием против России

Новая турецкая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) под названием Yildirimhan потенциально может представлять угрозу для России. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

Издание отмечает, что демонстрация Турцией новой баллистической ракеты Yildirimhan совпала с усилением наступательного потенциала НАТО против России. Предполагается, что эта ракета или ее будущие варианты с меньшей дальностью могут быть предложены другим странам-членам альянса.

Однако MWM подчёркивает, что, несмотря на низкую стоимость рабочей силы в Турции, ракета Yildirimhan не отличается передовыми технологиями. Использование жидкостных ракетных двигателей замедляет подготовку к запуску, делая установку уязвимой для превентивного удара, в то время как другие производители баллистических ракет средней дальности уже используют твердотопливные системы. В заключение, MWM приходит к выводу, что для дальнейшего развития турецких ракетных технологий потребуется помощь союзников.

Накануне Минобороны Турции представило МБР Yildirimhan. Предполагаемая дальность полёта ракеты достигает примерно 6000 километров, что относит её к классу как баллистических ракет средней дальности, так и межконтинентальных. Кроме того, сообщается о возможности достижения ею скорости в 20 Махов.