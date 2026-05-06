СК раскрыл последние слова пилота перед крушением самолёта под Омском

В СК рассказали о последнем сообщении пилота перед крушением самолёта под Омском. Напомним, на борту находились два человека, оба погибли.

Воздушное судно «Аэропракт-22L2» вылетело сегодня с площадки рядом с деревней Кошкарёво. Полёт проходил в штатном режиме до момента последнего контакта с экипажем. После сообщения о развороте и возвращении на место старта связь с самолётом внезапно прервалась.

Позже обломки воздушного судна были обнаружены примерно в четырёх километрах от точки взлёта. В результате катастрофы оба находившихся на борту человека погибли. На место происшествия направлена следственно-оперативная группа. В неё вошли следователи и криминалисты транспортного управления СК.

Ранее появилась версия о возможной задаче экипажа разбившегося в Омской области самолёта — речь может идти о мониторинге лесных пожаров. Такой вариант рассматривается после анализа данных о компании-владельце воздушного судна. Легкомоторный самолёт «Аэропракт» принадлежал ООО «Авиабаза».