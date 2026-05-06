День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 13:33

СК раскрыл последние слова пилота перед крушением самолёта под Омском

Место крушения легкомоторного самолёта в Омской области. Обложка © Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Место крушения легкомоторного самолёта в Омской области. Обложка © Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В СК рассказали о последнем сообщении пилота перед крушением самолёта под Омском. Напомним, на борту находились два человека, оба погибли.

Воздушное судно «Аэропракт-22L2» вылетело сегодня с площадки рядом с деревней Кошкарёво. Полёт проходил в штатном режиме до момента последнего контакта с экипажем. После сообщения о развороте и возвращении на место старта связь с самолётом внезапно прервалась.

Позже обломки воздушного судна были обнаружены примерно в четырёх километрах от точки взлёта. В результате катастрофы оба находившихся на борту человека погибли. На место происшествия направлена следственно-оперативная группа. В неё вошли следователи и криминалисты транспортного управления СК.

Росавиация признала крушение «Аэропракта-22» в Омской области катастрофой
Росавиация признала крушение «Аэропракта-22» в Омской области катастрофой

Ранее появилась версия о возможной задаче экипажа разбившегося в Омской области самолёта — речь может идти о мониторинге лесных пожаров. Такой вариант рассматривается после анализа данных о компании-владельце воздушного судна. Легкомоторный самолёт «Аэропракт» принадлежал ООО «Авиабаза».

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Омская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar