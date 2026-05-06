6 мая, 13:34

Минздрав: Жизни отравившихся газом в Омской области детей ничего не угрожает

Обложка © VK / Минздрав Республики Коми

Состояние детей, пострадавших от утечки газа в Омской области, оценивается как легкое. Об этом ТАСС заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, подчеркнув, что угрозы их жизни нет.

«Все дети лёгкие, их жизни ничего не угрожает», — сказал он.

Ранее сообщалось, что при утечке газа в городе Таре Омской области пострадали 14 детей и педагог. Инцидент произошёл в школе № 3, где ученики почувствовали себя плохо в кабинете информатики. Предполагается, что причиной стало утечка газовоздушной смеси, возможно, связанная с работами на соседнем газопроводе. По предварительным данным, семеро детей уже отпущены домой после оказания помощи.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дети
  • Минздрав РФ
  • ЧП
  • Происшествия
  • Омская область
