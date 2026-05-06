Король Малайзии прибыл в Москву по приглашению Путина

В российскую столицу прибыл верховный правитель Малайзии султан Ибрагим. Визит осуществляется по приглашению президента России Владимира Путина. Об этом сообщил RT.

Приезд стал частью международной дипломатической повестки вокруг праздничных мероприятий накануне Дня Победы. Официальные детали программы пребывания султана Ибрагима пока не раскрываются.

Ранее президент Сербии Александр Вучич подготовил поздравительное письмо Владимиру Путину по случаю приближающегося Дня Победы. Передача обращения прошла после его беседы с российским послом в Белграде Александром Боцан-Харченко, который выступил посредником.