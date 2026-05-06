Бабушка искала внука, а он был в шкафу: Украинка скрыла смерть сына и жила с трупом несколько дней

На Украине произошла жуткая история с участием 38-летней безработной матери. Женщина, воспитывавшая двоих детей, допустила гибель младшего и попыталась замести следы, сообщает прокуратура Незалежной.

Фото © Прокуратура Украины

По данным правоохранителей, мальчику неожиданно стало плохо, и он потерял сознание. Вместо вызова врачей родительница просто уложила его на кровать. Спустя какое-то время ребёнок скончался.

После этого горе-мать спрятала тело в коробку и задвинула её в шкаф собственной спальни. Несколько дней она врала родственникам, будто малыш находится в больнице с отравлением.

Обман вскрылся, когда бабушка не нашла внука в медучреждении и обратилась в полицию. Останки изъяты, возбуждено уголовное дело. Мотивы преступного бездействия выясняются.

Ранее Life.ru писал о двухлетнем мальчике, который почти сутки бродил по джунглям после убийства матери в Индии. Всё началось 2 мая. Правоохранители задержали 25-летнего жителя округа Видиша, который расправился с женой ударом камня по голове и пытался скрыться. На допросе мужчина ничего не сказал про сына — о малыше стражи порядка узнали от родственников.