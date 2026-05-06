«Жалоб не поступало»: «ЯПлакалъ» отреагировал на судебный запрет

Администрация сайта «ЯПлакалъ» прокомментировала решение Чертановского районного суда Москвы о признании запрещённой информации на площадке. На портале заявили, что официальных жалоб в их адрес не поступало.

По данным материалов проверки, на сайте размещались публикации, «унижающие человеческое достоинство и оскорбляющие людей по национальному или расовому признаку». В администрации «ЯПлакалъ» отметили, что не получали официальных обращений по этому поводу. Информация о дальнейших действиях площадки пока не приводится.

Напомним, что под ограничения попали ещё два сайта с анекдотами, обнаруженные в рамках проверки. Доступ к этим страницам был открыт для всех пользователей без регистрации.